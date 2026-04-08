В Ростове прошёл сильный дождь с градом

Непогода накрыла сразу несколько районов донской столицы.

В Ростове прошёл сильный дождь с градом. Об этом сообщают очевидцы и читатели rostov.aif.ru.

Так, наш читатель прислал в редакцию снимок, сделанный в микрорайоне Сельмаш. На нём явно видны крупные градины.

Непогода накрыла сразу несколько районов донской столицы. Неблагоприятные явления сопровождаются резким похолоданием. Cначала гремел гром, потом пошёл дождь. Синоптики предупреждали, что в отдельных районах области возможны грозы. Ветер сегодня дует с юго-запада и запада со скоростью 5−10 м/с, порывы могут достигать 12−14 м/с.

Помимо этого, ранее стало известно, что в Ростове молния ударила в квартиру жилого дома, а также в трансформатор.