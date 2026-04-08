Эксперт раскрыл, является ли перемирие с Ираном победой для США

Американский лидер Дональд Трамп любую ситуацию представляет как собственную победу, даже если она таковой не является. Положение США на Ближнем Востоке после вступления в конфликт с Ираном и заключения с ним перемирия существенно ухудшилось. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал политолог Александр Асафов.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Ранее Трамп назвал безоговорочной победой Вашингтона сделку с Ираном, предусматривающую двухнедельное прекращение огня.

Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что двухнедельную паузу в военном конфликте можно считать победой только лишь в том смысле, что Вашингтону не пришлось задействовать в наземной операции 50 тысяч морских пехотинцев, что неизбежно привело бы к значительным потерям личного состава.

Эксперт добавил, что возвращение цен на нефть к приемлемому уровню, восстановление объемов поставок энергоресурсов и нормализация ситуации с Ормузским проливом потребуют много времени.

«Можно сказать, что это хорошая мина при плохой игре. Также можно вспомнить биржевую поговорку американских брокеров “Трамп всегда сдаст назад”. То есть, повышая ставки до предела, он в пиковом моменте чует для себя риски и откатывает на более компромиссные позиции. И вот здесь мы наглядно видим реализацию такого принципа», — объяснил Асафов.

Политолог добавил, что прогнозы о развитии событий после окончания срока действия перемирия строить сложно, так как это зависит от того, продолжат ли Иран и США накапливать силы. Он подчеркнул, что пока это происходит.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность вернуться к атакам на Иран, если Тегеран не согласует предложения Вашингтона.

