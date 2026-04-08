Эксперт раскрыл, является ли перемирие с Ираном победой для США

Ранее Трамп назвал безоговорочной победой Вашингтона сделку с Ираном, предусматривающую двухнедельное прекращение огня.
Собеседник «Ленты.ру» уточнил, что двухнедельную паузу в военном конфликте можно считать победой только лишь в том смысле, что Вашингтону не пришлось задействовать в наземной операции 50 тысяч морских пехотинцев, что неизбежно привело бы к значительным потерям личного состава.
Эксперт добавил, что возвращение цен на нефть к приемлемому уровню, восстановление объемов поставок энергоресурсов и нормализация ситуации с Ормузским проливом потребуют много времени.
«Можно сказать, что это хорошая мина при плохой игре. Также можно вспомнить биржевую поговорку американских брокеров “Трамп всегда сдаст назад”. То есть, повышая ставки до предела, он в пиковом моменте чует для себя риски и откатывает на более компромиссные позиции. И вот здесь мы наглядно видим реализацию такого принципа», — объяснил Асафов.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность вернуться к атакам на Иран, если Тегеран не согласует предложения Вашингтона.