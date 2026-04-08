В Волгограде 53-летний водитель скрылся с места ДТП после наезда на ребенка

«Лада Веста» сбила девочку на 7-й Гвардейской.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде в ДТП в Центральном районе Волгограда пострадал ребенок. Это произошло в 10.40 утра 7 апреля. Девочку снесла выезжавшая из двора «Лада Веста» на 7-й Гвардейской. 6-летняя малышка оказалась под колесами и получила ранения, водитель же просто уехал с места происшествия, сообщает полиция региона.

— Водитель впоследствии был установлен сотрудниками полиции, — сообщили в Г МВД по Волгогадской области. Им оказался 53-летний мужчина.

Еще один пешеход попал в этот день под колеса во Фроловском районе. Фура сбила человека, который в темное время суток стоял посреди дороги на трассе Р-22 «Каспий». По данным полиции, пешеход скончался на месте.