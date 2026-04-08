В РСТ заявили об ожидании восстановления турпотока в Дагестан к лету

В связи со стихийными бедствиями в Дагестане сейчас речь о турпоездках туда не идет, но туроператоры рассчитывают на восстановление спроса к летнему сезону. Об этом РБК сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Как рассказал член правления РСТ и генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин, за последнюю неделю темпы бронирования туров в Дагестан снизились на 40%. От поездок отказываются в основном те, кто планировал их на текущей неделе, — доля таких туристов достигла почти 40% от общего объема. На апрель заявок пока нет, на май лишь единичные.
«Сейчас в регионе традиционно низкий сезон, поэтому влияние природной стихии на годовой турпоток будет незначительным», — отметил Ромашкин.
В компании «Алеан» добавили, что на фоне сообщений о наводнении темпы бронирований в Дагестане упали на 20% по сравнению с предыдущей неделей. Часть туристов решили взять паузу и следят за развитием ситуации в республике.
По данным РСТ, спрос на Дагестан сместился на даты после 1 июня — объем бронирований на летний сезон в целом сопоставим с показателями прошлого года.
РБК обратился за комментарием в АТОР, к ведущим туроператорам.
Ливни в Дагестане в конце марта и начале апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения.
В результате стихийного бедствия погибли шесть человек, более 6 тыс. пострадали. Больше всего удару стихии подверглись Махачкала, Каспийск, Хасавюртовский и Дербентский районы. Сейчас обстановка в Дагестане «стабилизируется»; развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых на данный момент находятся более 700 человек.
