На Красноярский край надвигается штормовой ветер

В Красноярске 9 апреля ожидается сильный ветер до 22 метров в секунду.

Источник: Комсомольская правда

9 апреля в центральных и южных муниципальных округах Красноярского края местами ожидается сильный западный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.

Аналогичную ситуацию прогнозируют в Хакасии и Туве. Кроме того, на дорогах региона гололедица, в горах — лавиноопасно.

Единый телефон вызова экстренных оперативных служб — 112.

Напомним, что 1 апреля в пресс-центре «КП»-Красноярск прошла традиционная пресс-конференция, посвященная прогнозу погоды, рискам и пожарной опасности начавшегося месяца.