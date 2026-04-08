На Красноярский край надвигается штормовой ветер

9 апреля в центральных и южных муниципальных округах Красноярского края местами ожидается сильный западный ветер с порывами до 22 метров в секунду. Об этом предупредили специалисты Среднесибирского УГМС.
Аналогичную ситуацию прогнозируют в Хакасии и Туве. Кроме того, на дорогах региона гололедица, в горах — лавиноопасно.
