В Красноярске с 15 апреля начнется прием в школы искусств

В Красноярске с 15 апреля стартует приемная кампания в детские школы искусств. Подать документы на обучение можно до 15 июня. На предпрофессиональные программы принимают детей с 6,5 лет, обучение по ним длится до восьми лет, а пятилетние программы доступны с 10 лет. Для поступления потребуется пройти вступительные испытания, к которым в некоторых школах начинают готовить уже с четырех лет. В школах обучают игре на музыкальных инструментах, хореографии, театральному искусству и изобразительному творчеству. В новом учебном году появятся и новые направления. Так, в музыкальных школе № 3 имени Б. Г. Кривошея впервые откроют класс тубы. Кроме того, в музыкальных школах № 2 и № 7 начнут обучать игре на трубе, а в школе № 3 планируют открыть класс валторны. В музыкальной школе № 10 продолжат обучать игре на арфе, а в школе № 12 — на цимбалах. Среди новых программ — направление «Любушки» в музыкальной школе № 1 для детей от четырех лет. Здесь ребят будут знакомить с русскими традициями через песни, хороводы, лепку и театральные постановки. Отметим, что всего в городе работают 19 учреждений дополнительного образования в сфере культуры: музыкальные и художественные школы, а также школы искусств, в том числе в Берёзовке и Солонцах. Родители могут подать заявление в любое из них вместе с необходимым пакетом документов.