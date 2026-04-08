Норильск отметит 80-летие отечественного хоккея благотворительным матчем со звездами и уникальной выставкой

В Норильске 10 апреля пройдет IX ежегодный благотворительный хоккейный матч с участием легенд мирового и отечественного спорта.
Нынешний матч приурочен к 80-летию отечественного хоккея. К этой дате в Норильске откроется выставка олимпийских реликвий из личной коллекции Владимира Потанина. Посетители увидят более 60 уникальных экспонатов: оригинальные олимпийские медали, факелы, элементы экипировки прославленных хоккеистов и другие раритеты. Выставка будет работать для всех жителей города с 11 апреля по 14 июня.
«Для нас приезд в Норильск — это всегда праздник, возможность встретиться с друзьями, вспомнить особенные для каждого из нас моменты карьеры. Особая честь — дарить болельщикам Заполярья яркие эмоции и радовать классным хоккеем, — говорит Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы РФ, член Совета Легенд Ночной лиги Вячеслав Фетисов. — Каждый раз с огромным удовольствием возвращаюсь в Норильск, и этот год — не исключение! Даже в Москве не увидишь такой звездный состав на льду! В этот раз нас ждет особенная игра — ведь она проходит в важный для отечественного хоккея год, в декабре все мы будем отмечать его 80-летие. За эти годы было множество прекрасных побед, и у болельщиков будет возможность прикоснуться к ним благодаря старту “Олимпийской коллекции Владимира Потанина: 80 лет хоккейной славы”! Такие экспозиции чрезвычайно важны — мы должны помнить великую историю нашей любимой игры, чтобы строить светлое будущее нашего хоккея. Когда Россия вернется на международную арену, уверен, золотых страниц станет еще больше, а пока что у нас есть прекрасная возможность насладиться былыми победами!».
Также в преддверии выставки и матча проходит серия подкастов «Вне формата» от «Норникеля» — это эксклюзивный цикл, приуроченный к 80-летию отечественного хоккея. В студии с Никитой Загдаем и Павлом Лысенковым звезды хоккея, ветераны и управленцы откровенно делятся историями своего пути, рассказывают о развитии спорта, «кухне» раздевалок и личных взлетах. Гостями подкаста уже были известные хоккеисты Валерий Каменский, Сергей Фёдоров, Александр Якушев. На очереди — Алексей Касатонов, Алексей Морозов и другие.
Благотворительные матчи на Таймыре проводятся с 2017 года. Инициатор событий — президент «Норникеля», глава попечительского совета Ночной лиги Владимир Потанин. Билеты распространяются за добровольные пожертвования, а «Норникель» удваивает собранную сумму. Все средства направляются на закупку инвентаря, тренажеров, экипировки и развитие спортивной инфраструктуры для воспитанников хоккейных школ Заполярья.
Помимо финансовой помощи, матчи способствуют развитию спортивной среды. Легенды хоккея ежегодно проводят мастер-классы для юных норильчан. Для детей это возможность пообщаться с кумирами и получить дополнительную мотивацию.
В разные годы участниками матчей и мастер-классов были Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Павел Буре, Игорь Ларионов, Сергей Федоров и многие другие. В 2025 году к ним присоединились Илья Ковальчук и Данис Зарипов, а в этом году впервые в Норильск приедет Павел Дацюк.
Увидеть игру смогут и те, кто не попал на трибуны: прямую трансляцию проведет телеканал «Матч ТВ».