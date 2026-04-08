Норильск отметит 80-летие отечественного хоккея благотворительным матчем со звездами и уникальной выставкой

«Для нас приезд в Норильск — это всегда праздник, возможность встретиться с друзьями, вспомнить особенные для каждого из нас моменты карьеры. Особая честь — дарить болельщикам Заполярья яркие эмоции и радовать классным хоккеем, — говорит Двукратный олимпийский чемпион, депутат Государственной думы РФ, член Совета Легенд Ночной лиги Вячеслав Фетисов. — Каждый раз с огромным удовольствием возвращаюсь в Норильск, и этот год — не исключение! Даже в Москве не увидишь такой звездный состав на льду! В этот раз нас ждет особенная игра — ведь она проходит в важный для отечественного хоккея год, в декабре все мы будем отмечать его 80-летие. За эти годы было множество прекрасных побед, и у болельщиков будет возможность прикоснуться к ним благодаря старту “Олимпийской коллекции Владимира Потанина: 80 лет хоккейной славы”! Такие экспозиции чрезвычайно важны — мы должны помнить великую историю нашей любимой игры, чтобы строить светлое будущее нашего хоккея. Когда Россия вернется на международную арену, уверен, золотых страниц станет еще больше, а пока что у нас есть прекрасная возможность насладиться былыми победами!».