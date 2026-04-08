Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования по объекту в Комсомольске

В Хабаровском крае расследуется уголовное дело о возможных мошеннических действиях при реконструкции стадиона в Комсомольске-на-Амуре, сообщает канал Информационный центр СК России.
Контракт на обновление спортивного объекта был заключён в августе 2021 года, однако работы до сих пор не завершены, а сроки неоднократно переносились. По данным обращения, в осенне-зимний период подрядчик приступил к укладке специализированного покрытия, несмотря на отрицательные температуры, что запрещено технологией.
В результате нарушений на беговых дорожках появились ямы, а искусственный газон пришёл в негодность. Ситуация получила широкий резонанс в интернете.
В настоящее время уголовное дело расследуется следственным управлением СК по Хабаровскому краю и ЕАО. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Станиславу Белянскому доложить о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
Ситуация ранее уже вызывала резонанс. Как писал hab.aif.ru, губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин после жалоб жителей потребовал устранить недочёты на стадионе «Авангард» и поставить вопрос о смене подрядчика. По словам главы региона, объект должен быть приведён в порядок в кратчайшие сроки, а ответственность за сроки возложена на городские власти.