В детских садах появится аналог «Разговоров о важном»

В детских садах с 1 сентября появится аналог «Разговоров о важном».

ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр — РИА Новости. Аналог «Разговоров о важном» «Добрые игры» появятся с 1 сентября во всех детских садах России, заявила замглавы Минпросвещения Российской Федерации Ольга Колударова.

«С 1 сентября 2026 года все дошкольные образовательные организации будут реализовывать… “Добрые игры”, — сказала Колударова на открытии окружного совещания Минпросвещения РФ в Уральском федеральном округе.

По словам замглавы Минпросвещения, мероприятия посвящены духовно-нравственным ценностям. Колударова добавила, что министерство готовит методический инструментарий «Добрых игр».