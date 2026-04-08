Молодёжка Санкт-Петербурга переиграла команду Волгоградской области

В бассейне СЗК «Звёздный» прошёл очередной матч первенства России по водному поло среди юниоров до 21 года. В рамках группового этапа встретились молодёжная сборная Санкт‑Петербурга и команда Волгоградской области. Итоговый счёт встречи — 21:8 в пользу петербуржцев.
Матч начался неожиданно для фаворитов: волгоградцы с первых минут задали высокий темп игры. Отличился Сергей Малахов, дважды поразивший ворота соперника — счёт стал 2:0 в пользу Волгоградской области.
Однако команда из Санкт‑Петербурга быстро отреагировала и выровняла игру. К середине первой четверти петербуржцы сравняли счёт (3:3), а под её конец вышли вперёд, эффективно использовав численное преимущество после удалений у команды Волгограда. Первая четверть завершилась со счётом 5:3 в их пользу.
В начале второго периода волжане усилиями Матвея Элизбаряна смогли сравнять счёт (6:6), но спортсмены из северной столицы удержали инициативу и продолжили наращивать преимущество. К большому перерыву счёт стал 10:6 в их пользу.
Третья четверть стала свидетельством возросшего давления со стороны сборной Санкт‑Петербурга — они выиграли отрезок со счётом 4:1.
Решающим стал заключительный период. Молодёжная сборная Северной Пальмиры продемонстрировала блестящую командную игру: игроки забили 7 голов, пропустив лишь один. Итог четвёртой четверти — 7:1 — окончательно закрепил успех петербуржцев.
Таким образом, волгоградцы, ведя в счёте (2:0), не удержали преимущества. Сборная Санкт‑Петербурга перехватила инициативу, особенно усилив давление в заключительных периодах, и одержала победу со счётом 21:8.
Молодежная сборная Санкт-Петербурга — Волгоградская область — 21:8 (5:3, 5:3, 4:1, 7:1).
7 апреля. Первенство России среди юниоров до 21 лет. Группа А, матч 3. Астрахань. Бассейн СЗК «Звёздный».
Судьи: Эдуард Васенин (Казань), Аркадий Воеводин (Москва).
Молодежная сборная Санкт-Петербурга: Уланов — Мерсиков (4), Цыб (2), Чистяков (2), Сизенок (1), Житников, Бабарыко (3) — Соловьев, Никитин (3), Вовк (4), Чернышев (2), Шебаршев, Поташкин, Кислов.
Волгоградская область: Андрей Стрельцов — Малахов (2), Асадов, Кожевников, Сергеев, Капустин, Элизбарян (3) — Лутошкин, Семашкин (1), Федоров, Чуксин, Антонов, Медведев, Арсений Стрельцов (2).
Выигранные спринты: 0 — 4.
5-метровые/голы: 1/1 — 1/0.
Удаления: 10 — 11.
Теперь волгоградцам предстоит непростой матч против лидеров чемпионата — команды Астраханской области.
Александр Веселовский.