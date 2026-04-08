В башкирском селе Каменка пройдет фестиваль мордовской культуры и кухни

Межрегиональный фестиваль мордовской национальной культуры и кухни «Шлебор-шлебор» состоится 25 апреля в селе Каменка Республики Башкортостан. Его проведут по национальному проекту «Семья», сообщили в администрации Бижбулякского муниципального района.
В ходе мероприятия состоится фестиваль самодеятельных мордовских творческих коллективов, где выступят фольклорные ансамбли, хоры, танцевальные коллективы, солисты и семейные ансамбли из Башкирии, Мордовии и Оренбургской области. Гастрономический фестиваль «Цемара-фест» познакомит со старинной мордовской кухней. Также будет организована выставка-ярмарка изделий мастеров народных промыслов.
«Молодежь все реже приобщается к традициям предков. Уходят мастера, способные воссоздать традиционный костюм с его сложнейшей вышивкой. Забываются рецепты блюд, которые веками готовили в мордовских семьях. Еще два десятилетия назад мордовские песни звучали на семейных праздниках, передаваясь из поколения в поколение. Сегодня они сохранились лишь на сценических площадках. Наша задача не дать этому уйти окончательно», — отметила начальник отдела культуры Бижбулякского района Елена Арефьева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.