Киберполиция ЕАО научила молодежных активистов давать отпор интернет-мошенникам

Даже самая продвинутая молодежь, которая проводит в гаджетах 24/7, может попасться на удочку опытных киберпреступников. Чтобы этого не произошло, в Биробиджане прошел необычный семинар по киберграмотности. В многофункциональном центре собрались те, кто ведет за собой сверстников: ребята из «Движения Первых», «Народного фронта» и «Молодой Гвардии». Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Главным спикером встречи стал начальник отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД Дмитрий Чеботарев. Он не стал читать скучные лекции, а разобрал реальные «кейсы», с которыми каждый день сталкиваются жители области.
Темы затронули самые острые:
— Кибербуллинг: как не стать жертвой травли в сети и что делать, если на вас давят.
— IT-преступления: какие схемы сегодня в моде у аферистов.
— Личные данные: как настроить «цифровой щит» так, чтобы мошенники не получили доступ к вашим паролям и картам.
Семинар превратился в живую дискуссию. Активисты засыпали полицейского вопросами, делясь историями из жизни своей и своих друзей. В финале ребята получили четкую инструкцию: как распознать манипуляцию с первого сообщения и куда звонить, если вы все-таки оказались в цифровой ловушке.
Теперь «Первые» и волонтеры готовы передать эти знания дальше, чтобы безопасный интернет стал нормой для всей молодежи ЕАО.
