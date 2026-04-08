Глава Советского района Красноярска покинула пост

Глава администрации Советского района Красноярска Елена Ланина подтвердила свою отставку.
Напомним, на прошлой неделе в СМИ появилась неофициальная информация о том, что 61-летняя чиновница подала заявление об увольнении. 8 апреля в своих соцсетях она написала прощальный пост:
«Сегодня в моей жизни завершается большой и очень важный этап. За плечами — 29 лет муниципальной службы, 8 — из которых мне доверили руководить двумя районами — Кировским и Советским. Служить красноярцам для меня было огромной честью и ответственностью. Эти годы стали временем вызовов».
Уходя в отставку, Елена Викторовна обратилась к жителям Красноярска и коллегам со словами благодарности за неравнодушие, поддержку и конструктивную критику.
«Чем я займусь теперь? Мои близкие и родные все эти годы поддерживали меня и с пониманием относились к режиму моей работы. Поэтому пришло время наверстать упущенное… Желаю коллегам мудрости и сил, а всем жителям — здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!», — написала Ланина.
На момент публикации новости Newslab не удалось узнать в мэрии, кто будет исполнять обязанности руководителя Советского района.
