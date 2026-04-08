Дом на Московском проспекте расселят за две недели из-за угрозы обрушения соседней высотки

Власти начинают срочное расселение жилого дома на Московском проспекте, 68. Причина — критическое состояние соседнего здания № 70, где датчики зафиксировали опасное расширение трещин.

Источник: KaliningradToday

Об этом сообщила глава администрации города Елена Дятлова.

Специалисты опасаются, что в случае обрушения аварийное здание может увлечь за собой жилой дом через общие балконные конструкции. Жильцам дали 14 дней на переезд, предложив квартиры в маневренном фонде, помощь с транспортом и упрощённый перевод детей в новые школы и сады.

План работ предусматривает поэтажный разбор 70-го дома, который должен начаться в октябре после экспертизы. На время демонтажа территорию вокруг, включая часть набережной и проспекта, обнесут забором и возьмут под охрану ЧОП, а спортивные секции из бывшей галереи временно перевезут.

После сноса на участке оставят лишь фундамент для укрепления берега, любое новое строительство там запрещено. Если график соблюдут, жители смогут вернуться в свои квартиры к лету 2027 года.