Учителя в Таганроге временно остались без зарплаты по технической причине

Зарплату таганрогским учителям должны перечислить до конца дня 8 и 10 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге заработную плату учителям задержали по технической причине. Ситуацию прокомментировали в министерстве образования Ростовской области.

Сбой случился при переходе донского управления Федерального казначейства на новую автоматизированную систему. Выполнялся перенос данных: лицевые счета образовательных учреждений сначала закрывали, а затем открывали в обновленной программе.

— Заработная плата учителям Таганрога, которую они должны были получить 5 апреля, будет перечислена до конца дня 8 апреля. Оплата труда, которую должны были начислить 7 и 10 апреля, направят до конца дня 10 апреля, — сообщили пресс-службе донского минобра.

Задержек с оплатой труда в других муниципалитетах Ростовской области нет, добавили в министерстве.

