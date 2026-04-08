Дятлова: жителей аварийного дома на Московском проспекте начнут расселять с завтрашнего дня

Глава администрации Калининграда Елена Дятлова сообщила, что с 9 апреля начинается расселение дома № 68 на Московском проспекте. Причина — аварийное состояние соседней высотки № 70. Последние несколько лет за ней следили с помощью датчиков, но на днях показатели превысили критический уровень.
«Оставаться в доме людям с каждым днём становится всё опаснее. Никто не может дать гарантий, что если дом № 70 начнёт падать самостоятельно, он не потащит за собой дом № 68 вместе с людьми», — сообщила Дятлова.
Две экспертизы подтвердили: расселённый дом № 70 нужно срочно разобрать — этаж за этажом, перерезая балконы, которые скрепляют здания. Останется только свайное поле, поддерживающее дом № 68 от сползания в реку.
После расселения вокруг домов выставят ограждение, заступит ЧОП. Забором обнесут и часть набережной вплоть до Преголи, и Московский проспект — оставят только остановку и небольшой проход. Детские спортивные секции из бывшей художественной галереи временно перевезут.
Всем жителям (независимо от наличия другого жилья) предоставят квартиры в маневренном фонде — с ремонтом, в разных районах. Чем раньше напишут заявление, тем больше выбор. Детей переведут в ближайшие школы и сады без бюрократических проволочек. Муниципальные предприятия помогут с переездом техникой и людьми.
Новое жилищное или коммерческое строительство на месте дома № 70 больше невозможно. Деньги на разбор выделят из городского резервного фонда. К работам планируют приступить в октябре, после положительного заключения экспертизы. К лету 2027 года жители смогут вернуться в свои квартиры. Завтра в доме начнётся поквартирный обход, во дворе организуют мобильный офис администрации.