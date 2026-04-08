В Воронежской области затоплены три моста

В Воронежской области на 7 апреля, по данным ГУ МЧС региона, из-за паводка затоплены три низководных моста в трех районах — Грибановском, Борисоглебском и Росошанском.
В Борисоглебске закрыт мост через реку Хопер между селами Губари и Макашевка. За сутки в реке прибыло 11 сантиметров воды. Она покрывает полотно дороги на 85 см.
В Грибановском район затоплен низководный мост через реку Ворона в селах Большие Алабухи и Власовка. Переправа скрыта водой на 39 см.
В Россошанском районе на 33 см под водой находится мост через реку Черная Калитва между населенными пунктами Новая Калитва и Старая Калитва.
Угрозы затопления населенных пунктов не прогнозируется.