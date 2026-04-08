Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области затоплены три моста

Под воду ушли переправы в трех районах.

Источник: Комсомольская правда

В Воронежской области на 7 апреля, по данным ГУ МЧС региона, из-за паводка затоплены три низководных моста в трех районах — Грибановском, Борисоглебском и Росошанском.

В Борисоглебске закрыт мост через реку Хопер между селами Губари и Макашевка. За сутки в реке прибыло 11 сантиметров воды. Она покрывает полотно дороги на 85 см.

В Грибановском район затоплен низководный мост через реку Ворона в селах Большие Алабухи и Власовка. Переправа скрыта водой на 39 см.

В Россошанском районе на 33 см под водой находится мост через реку Черная Калитва между населенными пунктами Новая Калитва и Старая Калитва.

Угрозы затопления населенных пунктов не прогнозируется.