В Нижегородской области состоится региональный этап ярмарки трудоустройства

Региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоится 17 апреля в Нижегородской области по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Главной площадкой станет Сормовский филиал Нижегородского кадрового центра «Работа России». Мероприятие также охватит 35 районных отделений службы занятости. Свои вакансии представят более 150 ведущих предприятий и организаций региона. Соискателям будет доступно свыше 5 тыс. предложений в сферах промышленности, ИТ, сельского хозяйства, строительства, транспорта и в социальной сфере.
На ярмарке граждане смогут найти подходящую работу от проверенных работодателей, познакомиться с возможностями бесплатного обучения востребованным профессиям, получить консультации по вопросам создания резюме, подготовке к собеседованию и профессиональной ориентации. Для молодежи будет организовано тестирование на выявление профессиональных склонностей, а также консультации специалистов о возможностях временной занятости несовершеннолетних.
«Мы видим, как меняется структура экономики: растет доля высокотехнологичных производств, усиливается потребность в рабочих специальностях. Ведущие предприятия металлургии, судостроения, оборонно-промышленного комплекса, машиностроения представят вакансии, которые реально формируют кадровый каркас экономики региона. Важно, что значительная часть предлагаемых мест — это рабочие профессии с уровнем оплаты труда выше среднего по региону», — отметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.