Греция запретит детям младше 15 лет доступ к соцсетям

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что страна запретит детям младше 15 лет доступ к социальным сетям, сообщает Bloomberg.

Источник: РБК

Постановление планируют принять уже будущим летом, и оно вступит в силу 1 января 2027 года. Мицотакис отметил, что Греция стала одной из первых европейских стран, принявших такую меру, и выразил уверенность, что она будет не последней.

«Наша цель — оказать давление на Европейский союз в этом направлении», — сказал политик.

Греция присоединилась к европейским странам, которые стремятся ограничить доступ детей и подростков к социальным сетям. Как пишет Bloomberg, такие инициативы стран Евросоюза могут привести к конфликту с президентом США Дональдом Трампом. Последний неоднократно осуждал подход ЕС к цифровому регулированию, который затрагивает крупные американские технологические компании.

В декабре 2025 года в Австралии вступил в силу закон, запрещающий подросткам младше 16 лет пользоваться социальными сетями. Платформы обязали внедрить механизмы, предотвращающие создание и ведение аккаунтов детьми, не достигшими этого возраста.

В феврале 2026-го премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о планах ввести аналогичный запрет для подростков до 16 лет. В том же месяце депутат парламента Литвы Дайва Ульбинайте предложила законодательно ограничить доступ несовершеннолетних к соцсетям и обязать платформы эффективно проверять возраст пользователей.

Кроме того, в феврале газета The Times сообщила, что в Великобритании детям младше 16 лет могут запретить использование социальных сетей уже в этом году. Правительство страны пообещало ввести соответствующие ограничения незамедлительно после завершения общественных консультаций будущим летом.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше