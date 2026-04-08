Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления в Урене

Уголовное дело возбуждено по факту госпитализации в медучреждение жителей Уренского округа, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Нижегородской области.
С 5 по 7 апреля в городскую больницу с признаками пищевого отравления доставлены несколько человек. Все они употребляли сырую воду из системы централизованного холодного водоснабжения.
«Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.
Роспотребнадзор также начал расследование вспышки инфекции в Урене.
«Ведется постоянный лабораторный мониторинг качества питьевой воды, исследуется материал от заболевших», — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.
Населению рекомендуется соблюдать правила личной и общественной гигиены, для питья использовать бутилированную или кипячёную воду.
Напомним, что школы и детсады переведены на дистанционное обучение.