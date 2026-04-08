Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уголовное дело возбуждено по факту массового отравления в Урене

Источник: Время

Уголовное дело возбуждено по факту госпитализации в медучреждение жителей Уренского округа, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Нижегородской области.

С 5 по 7 апреля в городскую больницу с признаками пищевого отравления доставлены несколько человек. Все они употребляли сырую воду из системы централизованного холодного водоснабжения.

«Проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор также начал расследование вспышки инфекции в Урене.

«Ведется постоянный лабораторный мониторинг качества питьевой воды, исследуется материал от заболевших», — рассказали в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Населению рекомендуется соблюдать правила личной и общественной гигиены, для питья использовать бутилированную или кипячёную воду.

Напомним, что школы и детсады переведены на дистанционное обучение.