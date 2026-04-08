В Красноярском крае планируют создать охранную зону для Кинзелюкского водопада

На юге Красноярского края планируют создать охранную зону для памятника природы краевого значения «Кинзелюкский водопад». Это сможет защитить уникальную природную территорию от неблагоприятного антропогенного воздействия. Проект соответствующего указа размещен на официальном портале правовой информации региона. Согласно документу, площадь охранной зоны составит почти 1 237 гектаров. Территория охранной зоны располагается на землях лесного и водного фонда, в северо-восточной части Курагинского муниципального округа, в предгорьях Восточного Саяна, в подтаежной зоне Алтае-Саянской горной провинции. Новые правила запретят на этой территории геологоразведку, поиск и добычу полезных ископаемых. Запрет на рубку леса коснется спелых и перестойных деревьев (рубки ухода за лесом и санитарные рубки разрешены). Нельзя будет возводить капитальные здания и линейные объекты. Запрещается разведение костров, складирование мусора и отходов. Охота в этой зоне останется разрешена. Эти меры должны обеспечить сохранность природного комплекса. Отмечается, что указ вступает в силу с 1 сентября 2026 года, но не ранее чем через 90 дней после дня его официального опубликования в газете «Наш Красноярский край» и на «Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края».