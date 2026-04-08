В Хабаровске снова пройдет Диктант Победы с шансом попасть на парад

В Хабаровске 24 апреля пройдет масштабная просветительская акция «Диктант Победы», сообщает мэрия города.
Проверить знания о событиях Великой Отечественной войны смогут все желающие — участие бесплатное и не зависит от возраста или гражданства.
Акция состоится в двух форматах: очном — на городских площадках, список которых опубликуют позже на сайте диктантпобеды.рф, и онлайн.
Авторы лучших работ получат возможность стать зрителями парада Победы на Красной площади в 2027 году, а также дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.
Подготовиться к диктанту можно уже сейчас — на сайте акции доступны тренировочные тесты.