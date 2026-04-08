Скорби! Что нужно делать и что запрещено 8 апреля в Страстную пятницу 2026

Страстная пятница 2026 выпадает на 10 апреля. Это самый скорбный день Страстной недели, время воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа. Поэтому православные христиане придерживаются строгого поста и совершают особые богослужения.
Традиционно в Страстную пятницу принято соблюдать ряд ограничений и следовать определенным правилам.
События Страстной пятницы.
История этого дня уходит корнями в события, произошедшие более двух тысяч лет назад в Иерусалиме.
За день до своей смерти Иисус собрал своих учеников на последнюю трапезу — Тайную вечерю, сейчас этот день называют Чистый четверг. Здесь Он установил Таинство Евхаристии (Причастия), омыл ноги ученикам, показав пример смирения, и предсказал предательство Иуды.
После Тайной вечери Иисус отправился в Гефсиманский сад, где молился Отцу Небесному, готовясь к предстоящим страданиям. Это было время глубокого внутреннего подвига.
Иуда Искариот, один из двенадцати апостолов, предал Иисуса, указав на Него страже поцелуем. Иисус был арестован. С предательством связана Великая среда.
Арестованного Иисуса отвели к первосвященникам Анне и Каиафе, где Он был подвергнут допросам и издевательствам. Затем Его отправили к римскому прокуратору Понтию Пилату.
Пилат, несмотря на отсутствие вины Иисуса, под давлением толпы и первосвященников, приговорил Его к распятию.
Иисус, лишенный одежд, надломленный бичеванием, нес свой крест на вершину Голгофы (что означает «место черепа»). В этом пути Его сопровождали ученики, женщины и множество людей. Этот путь сегодня называется Крестным путем.
На Голгофе Иисуса распяли между двумя разбойниками. Совершая этот акт жертвенной любви, Он взял на Себя грехи всего мира.
Иисус добровольно отдал Свою жизнь, произнеся последние слова: «Совершилось!». Его смерть была знаком окончательного искупления грехов человечества.
После смерти тело Иисуса сняли с креста и предали погребению. Иосиф Аримафейский, тайный ученик Иисуса, вместе с Никодимом, приготовили тело к погребению и поместили Его в новую гробницу.
Не смотря на скорбь, Страстная пятница является преддверием самого главного христианского праздника — Пасхи (Воскресения Христова), который символизирует победу жизни над смертью, добра над злом.
Что нельзя делать в Страстную пятницу 2026.
Работать. Считается, что в этот день нельзя заниматься физическим трудом, особенно работой в саду и огороде. Есть поверье, что посаженное в этот день не принесет урожая или будет расти «криво». Церковь не запрещает работать, если это необходимо, но призывает сосредоточиться на духовной жизни, молитве и посещении храма.
Стричь волосы и ногти. Существует поверье, что стрижка в этот день может «отрезать» часть судьбы или здоровья.
Пить алкоголь. В Страстную пятницу придерживаются сухого поста, то есть воздерживаются от алкогольных напитков.
Есть мясную, молочную пищу, яйца. Это самый строгий день Великого поста. Разрешается только сухоядение (не горячая пища, приготовленная без масла) и хлеб. Некоторые допускают употребление сырых овощей, фруктов, хлеба, воды, а также компота.
Развлекаться, веселиться, петь песни. В день скорби о страданиях Христа неуместны шумные увеселения, смех и веселье.
Употреблять пищу до выноса Плащаницы. Традиционно в Страстную пятницу верующие отказываются от еды до окончания богослужения, когда из алтаря выносят Плащаницу (полотно с изображением Христа в гробу).
Сквернословить. Этот день требует особой чистоты помыслов и речи.
Начинать новые дела. Этот день посвящен воспоминаниям о прошлом, а не планированию будущего.
Что нужно делать в Страстную пятницу 2026.
Молиться и посещать богослужения. Это главная цель Страстной пятницы. Верующие посещают церковь, участвуют в богослужениях, посвященных воспоминанию о крестных страданиях Христа.
Соблюдать строгий пост. Придерживаться сухоядения или употреблять минимальное количество простой, не горячей пищи без масла.
Думать о духовном, каяться. Время для размышлений о своей жизни, грехах и работе над собой.
Совершать добрые дела. Помогать нуждающимся, проявлять милосердие.
Читайте Священное Писание. Особенно Евангелие, повествующее о страстях Христовых.
Соблюдать тишину и покой. В этот день желательно избегать суеты и шумных компаний.
Принять участие в благочестивых домашних молитвах. Это в том случае, если нет возможности посетить храм.
Важно отметить, что строгость поста может варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и благословения духовного наставника.
Церковь не поощряет фанатизм и строгое следование всем народным поверьям, если они противоречат здравому смыслу и духу христианства. Главное — это искреннее стремление к Богу, покаяние и духовное очищение.
Для неверующих. Страстная пятница может быть днем покоя и тишины, возможно, приуроченным к отдыху от работы, если это позволяет календарь выходных.
