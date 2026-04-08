Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Победа над раком легкого: врачи научились видеть скрытую угрозу до операции

Новая технология поможет спасти тысячи онкобольных.

Рак легкого сегодня остается самой частой причиной смерти среди всех онкологических заболеваний в России, в том числе и в Волгоградской области.

Главная коварность этой болезни в том, что даже после успешной операции опухоль нередко возвращается. Врачи стараются действовать ювелирно: удалить только пораженную часть, сохранив человеку возможность нормально дышать. Но коварные клетки умеют «путешествовать» по воздушным пространствам — альвеолам, оставаясь незаметными для обычных сканеров.

До недавнего времени понять, поползла ли опухоль дальше, было почти невозможно. Даже компьютерная томография и быстрые анализы прямо во время операции часто ошибались. В итоге пациент уходил из больницы с надеждой, а внутри оставался скрытый очаг болезни. Прорыв совершили сибирские ученые из Томска. Они разработали и уже запатентовали уникальный метод диагностики, который позволяет сделать точный прогноз еще до того, как хирург возьмет в руки скальпель.

Исследователи решили не просто рассматривать клетки под микроскопом, а изучать их «отпечатки» — продукты обмена веществ. Этот сложный анализ, называемый метаболомным, дает врачам четкую карту: стоит ли ограничиваться малой операцией или нужно действовать радикально.

Для пациентов это означает главное — выживаемость вырастет в разы. Новая технология позволяет избежать повторных операций и тяжелых рецидивов, сохраняя при этом максимально возможное качество жизни.

Сейчас метод предлагают внедрить в практику онкоцентров по всей стране, что даст шанс на спасение тысячам людей, столкнувшихся с этим страшным диагнозом.

Ранее сообщалось, что из-за опасной болезни животных ввели карантин в волгоградском селе.