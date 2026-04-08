Победа над раком легкого: врачи научились видеть скрытую угрозу до операции

Рак легкого сегодня остается самой частой причиной смерти среди всех онкологических заболеваний в России, в том числе и в Волгоградской области.
Главная коварность этой болезни в том, что даже после успешной операции опухоль нередко возвращается. Врачи стараются действовать ювелирно: удалить только пораженную часть, сохранив человеку возможность нормально дышать. Но коварные клетки умеют «путешествовать» по воздушным пространствам — альвеолам, оставаясь незаметными для обычных сканеров.
До недавнего времени понять, поползла ли опухоль дальше, было почти невозможно. Даже компьютерная томография и быстрые анализы прямо во время операции часто ошибались. В итоге пациент уходил из больницы с надеждой, а внутри оставался скрытый очаг болезни. Прорыв совершили сибирские ученые из Томска. Они разработали и уже запатентовали уникальный метод диагностики, который позволяет сделать точный прогноз еще до того, как хирург возьмет в руки скальпель.
Исследователи решили не просто рассматривать клетки под микроскопом, а изучать их «отпечатки» — продукты обмена веществ. Этот сложный анализ, называемый метаболомным, дает врачам четкую карту: стоит ли ограничиваться малой операцией или нужно действовать радикально.
Для пациентов это означает главное — выживаемость вырастет в разы. Новая технология позволяет избежать повторных операций и тяжелых рецидивов, сохраняя при этом максимально возможное качество жизни.
Сейчас метод предлагают внедрить в практику онкоцентров по всей стране, что даст шанс на спасение тысячам людей, столкнувшихся с этим страшным диагнозом.
