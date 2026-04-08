«Белавиа» объявила скидки 40% на полеты в популярную страну с морем

«Белавиа» объявила скидки на билеты в Индию на летний сезон.
Купить билеты в Индию со скидкой можно будет в течение двух дней, 8 и 9 апреля. Тариф «Промо» даст скидку 40% на рейсы Минск — Дели.
В авиакомпании предупредили, что купить акционные билеты можно только на сайте Belavia. Приобретенные билеты будут действовать на рейсы, вылетающие до 27 июня 2026 года включительно в Индию и обратно в Беларусь.
Стоимость билетов на самолеты Минск — Дели и обратно начинается от 1208 белорусских рублей.
Но обратите внимание, что Индия ввела электронную карточку для иностранцев — это затронет и белорусов.
А недавно «Белавиа» продавала билеты в Москву дешевле, чем на поезд.