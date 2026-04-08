Стало известно, во сколько обойдется обслуживание автомобилей Volga K50 и С50

Опыт эксплуатации Geely Monjaro показывает, что на ранних этапах владельцы ограничиваются плановыми визитами к дилеру. На пробегах 30−50 тысяч км могут возникать мелкие неполадки, в том числе проблемы с раздаточной коробкой и опорными подшипниками, а к 100 тысячам км под замену пойдут сайлентблоки передних рычагов подвески.