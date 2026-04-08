Стало известно, во сколько обойдется обслуживание автомобилей Volga K50 и С50

Стало известно, во сколько обойдется техническое обслуживание новых моделей Volga — седана C50 и кроссовера K50. Расчеты на основе китайских «доноров» Geely Preface и Monjaro провели журналисты Autonews.
Седан C50 имеет двухлитровый двигатель мощностью 150 и 200 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой. Первое ТО на 3 тысячи км обойдется примерно в 16,2 тысячи рублей, а десятое — в около 77,1 тыс. руб. Суммарные расходы на весь пробег составят около 432,6 тысячи рублей.
Кроссовер K50 оснащен турбированным двухлитровым двигателем мощностью 238 л. с. и восьмиступенчатой АКПП. Стоимость первого планового ТО составит около 15,5 тысячи рублей, а второго (10 км) — 24,6 тысячи рублей. Что касается обслуживания на 100 тысяч км, на него придется потратить 98,8 тысячи рублей. Общая сумма достигает 444,3 тыс. руб.
Опыт эксплуатации Geely Monjaro показывает, что на ранних этапах владельцы ограничиваются плановыми визитами к дилеру. На пробегах 30−50 тысяч км могут возникать мелкие неполадки, в том числе проблемы с раздаточной коробкой и опорными подшипниками, а к 100 тысячам км под замену пойдут сайлентблоки передних рычагов подвески.
Напомним, что в феврале 2026 года стало известно, что на Горьковском автозаводе в этом году начнётся серийное производство «Волги». Первым автомобилем стал кроссовер K50, который эксперты называют козырем в рукаве возрождённого бренда. Вслед за флагманским кроссовером бренд VOLGA представил ещё одну модель — седан бизнесс-класса С50. Продажи стартуют летом.
