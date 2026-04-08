Роспотребнадзор расследует причины массового отравления в Урене

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области приступило к расследованию обстоятельств регистрации острых кишечных инфекций среди жителей Уреня. В связи со вспышкой заболевания незамедлительно организован и проводится полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Специалистами ведомства организован постоянный лабораторный мониторинг качества питьевой воды в распределительной сети, а также проводится исследование биологического материала, отобранного у заболевших граждан.
Напомним, первые пациенты с симптомами отравления начали появляться еще вечером 5 апреля. В местную больницу за помощью обратились 54 человека, пятеро были госпитализированы. Власти Уренского округа сразу же приняли решение о закрытии школ и детских садов. Очаг инфекции сконцентрирован в микрорайоне, охватывающем улицы Контакт, Беляева, Коммунистическая, Ленина и Речная — от центра города до района Черёмушки.
Предположительно, местные жители могли заразиться норовирусом второго типа из-за однократного попадания сточных или паводковых вод в водопровод.
В целях недопущения дальнейшего распространения инфекции Управление настоятельно рекомендует жителям Уреня строго соблюдать меры личной и общественной гигиены. Особое внимание следует уделить питьевому режиму: до стабилизации ситуации употреблять в питьевых целях исключительно бутилированную воду или водопроводную воду, прошедшую этап кипячения.
В настоящий момент ситуация находится на строгом контроле Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. О результатах проверочных мероприятий и лабораторных исследований ведомство обещает сообщить дополнительно.