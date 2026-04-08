Роспотребнадзор расследует причины массового отравления в Урене

Напомним, первые пациенты с симптомами отравления начали появляться еще вечером 5 апреля. В местную больницу за помощью обратились 54 человека, пятеро были госпитализированы. Власти Уренского округа сразу же приняли решение о закрытии школ и детских садов. Очаг инфекции сконцентрирован в микрорайоне, охватывающем улицы Контакт, Беляева, Коммунистическая, Ленина и Речная — от центра города до района Черёмушки.