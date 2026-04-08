Учитель из Вачи Анастасия Кузнецова стала лауреатом всероссийского конкурса

Учитель физики и математики Вачской средней школы Анастасия Кузнецова стала лауреатом всероссийского конкурса «Педагогический дебют». В финале участвовали более 200 педагогов из разных регионов страны, прошедших серьёзный отбор. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Конкурс включает несколько этапов. На заочном туре педагоги представляли портфолио, методические разработки и записывали открытые уроки. Также участники писали эссе о профессиональном опыте и личных открытиях в работе.
Финал стал настоящим испытанием: конкурсанты проводили уроки, делились успешными практиками и решали педагогические задачи.
— Это не просто испытания, а мощный толчок к развитию. Я рада, что смогла представить свою школу и регион на таком уровне, — поделилась Анастасия Кузнецова.
Конкурс проходит при поддержке федеральных образовательных структур и является частью нацпроекта «Молодёжь и дети».