Учитель из Вачи Анастасия Кузнецова стала лауреатом всероссийского конкурса

В финале за победу боролись более 200 учителей со всей страны.

Источник: Комсомольская правда

Учитель физики и математики Вачской средней школы Анастасия Кузнецова стала лауреатом всероссийского конкурса «Педагогический дебют». В финале участвовали более 200 педагогов из разных регионов страны, прошедших серьёзный отбор. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Конкурс включает несколько этапов. На заочном туре педагоги представляли портфолио, методические разработки и записывали открытые уроки. Также участники писали эссе о профессиональном опыте и личных открытиях в работе.

Финал стал настоящим испытанием: конкурсанты проводили уроки, делились успешными практиками и решали педагогические задачи.

— Это не просто испытания, а мощный толчок к развитию. Я рада, что смогла представить свою школу и регион на таком уровне, — поделилась Анастасия Кузнецова.

Конкурс проходит при поддержке федеральных образовательных структур и является частью нацпроекта «Молодёжь и дети».