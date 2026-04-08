Будущих мам чествовали в Хабаровском крае

В Хабаровском крае отметили Всероссийский день беременных женщин. По всему региону прошли мероприятия, посвящённые будущим и молодым мамам. Одно из главных событий состоялось в центре «Пространство для мам и детей» в Хабаровске, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
На мероприятии собрались многодетные семьи, молодые родители и женщины, которые только готовятся стать мамами. Гости познакомились с работой центра, пообщались друг с другом и обсудили, какая поддержка сегодня особенно нужна семьям.
В беседе с матерями депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Иванов подчеркнул важность не только финансовой помощи, но и создания комфортных мест для общения и отдыха.
«Как правильно сказал губернатор Дмитрий Демешин, вопросы демографии важнее, чем вся наша повседневная деятельность. Это будущее каждого из нас. Государство дает серьезные инструменты поддержки — выплаты, программы, льготы. Но не менее важно создавать такие живые пространства, где есть человеческое внимание, помощь и нормальная среда общения. Именно из сочетания этих вещей и складывается реальная поддержка семьи», — сказал Иванов.
В крае выстроена целая система поддержки материнства и детства. Действуют как федеральные, так и региональные меры. Для студенческих семей предусмотрены единовременные выплаты и ежемесячная помощь. Работает региональный материнский капитал, который увеличивается с каждым следующим ребёнком. При рождении пятого малыша семья дополнительно получает 300 тысяч рублей на любые нужды. Молодые семьи также могут воспользоваться программами улучшения жилищных условий с компенсацией до 35% стоимости жилья.
Все вопросы и обращения, которые прозвучали во время встречи, взяты в работу. Власти края продолжат развивать подобные центры, чтобы мамы могли получать не только материальную, но и эмоциональную поддержку.