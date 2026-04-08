Будущих мам чествовали в Хабаровском крае

В честь Всероссийского дня беременных женщин по всему региону прошли мероприятия, посвящённые будущим и молодым матерям.

В Хабаровском крае отметили Всероссийский день беременных женщин. По всему региону прошли мероприятия, посвящённые будущим и молодым мамам. Одно из главных событий состоялось в центре «Пространство для мам и детей» в Хабаровске, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

На мероприятии собрались многодетные семьи, молодые родители и женщины, которые только готовятся стать мамами. Гости познакомились с работой центра, пообщались друг с другом и обсудили, какая поддержка сегодня особенно нужна семьям.

В беседе с матерями депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Иванов подчеркнул важность не только финансовой помощи, но и создания комфортных мест для общения и отдыха.

«Как правильно сказал губернатор Дмитрий Демешин, вопросы демографии важнее, чем вся наша повседневная деятельность. Это будущее каждого из нас. Государство дает серьезные инструменты поддержки — выплаты, программы, льготы. Но не менее важно создавать такие живые пространства, где есть человеческое внимание, помощь и нормальная среда общения. Именно из сочетания этих вещей и складывается реальная поддержка семьи», — сказал Иванов.

В крае выстроена целая система поддержки материнства и детства. Действуют как федеральные, так и региональные меры. Для студенческих семей предусмотрены единовременные выплаты и ежемесячная помощь. Работает региональный материнский капитал, который увеличивается с каждым следующим ребёнком. При рождении пятого малыша семья дополнительно получает 300 тысяч рублей на любые нужды. Молодые семьи также могут воспользоваться программами улучшения жилищных условий с компенсацией до 35% стоимости жилья.

Все вопросы и обращения, которые прозвучали во время встречи, взяты в работу. Власти края продолжат развивать подобные центры, чтобы мамы могли получать не только материальную, но и эмоциональную поддержку.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше