Власти Уреня контролируют ситуацию с массовым отравлением людей

В Урене принимают ряд мер, чтобы стабилизировать ситуацию с массовым отравлением местных жителей. Об этом сообщили в окружной администрации.
Первые сообщения об отравлении стали поступать с вечера 5 апреля — в окружную ЦРБ начали обращаться жители центральной части Уреня по поводу кишечной инфекции. В тот же день власти экстренно собрали оперативный штаб, куда пригласили медработников, сотрудников ЖКХ и специалистов Роспотребнадзора. Первые шаги были предприняты уже в ночь с 5 на 6 апреля: специалисты прохлорировали воду в очаговом районе города.
На данный момент в Урене также проводятся работы по обеззараживанию воды перед подачей в сети, ежедневно берутся пробы воды. Школы и детсады округа перевели на дистанционное обучение. Специалисты ведут постоянный мониторинг, чтобы знать, сколько человек обращается за помощью и как идет лечение.
«Пробы воды от 3 апреля показали: инфекции в воде не выявлено. Однако профилактические работы всё ещё ведутся. В ней может присутствовать остаточный хлор — это следствие усиленной обработки», — сообщили в окружной администрации.
Жителям Уренского округа рекомендуют не пить сырую воду из-под крана — употреблять следует только кипяченную жидкость.
«Пока точно не ясно, откуда пошла волна заболеваний. Не исключается, что это вирус, который передаётся воздушно-капельным путём. Поиск причины заболевания продолжается. Все службы — администрация, больница, Роспотребнадзор, ЖКХ — работают в оперативном режиме и на связи друг с другом», — добавили в администрации.
Ранее мы писали о массовом отравлении детей в школе Богородска.