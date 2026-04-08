Власти Уреня контролируют ситуацию с массовым отравлением людей

Первые сообщения об отравлении стали поступать с вечера 5 апреля — в окружную ЦРБ начали обращаться жители центральной части Уреня по поводу кишечной инфекции. В тот же день власти экстренно собрали оперативный штаб, куда пригласили медработников, сотрудников ЖКХ и специалистов Роспотребнадзора. Первые шаги были предприняты уже в ночь с 5 на 6 апреля: специалисты прохлорировали воду в очаговом районе города.