Под Воронежем на 1000 ₽ оштрафовали водителя, перевозившего пассажиров на дверях машины

В воронежских Семилуках18-летний водитель покуролесил с друзьями, прокатив их буквально с ветерком и получил штраф.
В чат-бот Госавтоинспекции @Bespredelu_net36_bot очевидцы прислали видеозапись, где из впереди идущей машины пасажиры высовывались окна иномарки.
Автоинспекторы Семилукского района быстро установили нарушителя ПДД.
— 18-летний молодой человек на Volkswagen Passat со стажем вождения менее 10 месяцев на подъезде к Семилукам перевозил пассажиров вне салона — сидели на дверях машины. За нарушение правил перевозки людей вне кабины автомобиля молодого водителя оштрафовали на 1000 рублей. А также его наказали за неуплату штрафа в установленный срок, — сообщили в Госавтоинспекции Воронежской области.