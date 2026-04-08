Нижегородских аллергиков предупредили о скором цветении березы

Примерно через четырнадцать дней в Нижнем Новгороде ожидается начало цветения березы, основного источника весенних аллергических реакций. Об этом сообщили в MAX-канале «Бокал прессека».

По информации специалистов Нижегородской областной детской клинической больницы (НОДКБ), предоставленной 3 апреля:

Тополь (осина) достиг пика концентрации в атмосфере, зафиксировав показатель на уровне 248.

Цветение ивы (21), ольхи (10) и орешника (7) находится в активной фазе.

В ближайшее время также начнется выделение пыльцы вяза и клена. Береза, являющаяся ключевым аллергеном весной, начнет пылить не раньше, чем через две недели.

Рекомендации для жителей Нижнего Новгорода по профилактике аллергии:

Временно ограничить поездки за город и долгие прогулки по парковым зонам, где интенсивность цветения выше.

При появлении симптомов, таких как зуд глаз, чихание, насморк или кашель, рекомендуется применять антигистаминные средства, назальные спреи и глазные капли, предпочтительно после консультации с врачом.

Необходимо учитывать возможность развития перекрестной пищевой аллергии и соблюдать диету с низким аллергенным потенциалом. Следует избегать употребления орехов, косточковых фруктов (в частности, яблок), а также моркови, петрушки и сельдерея.

Также напомним, что цветение ольхи уже началось в Нижегородской области. В связи с этим аллергикам рассказали, что лучше убрать из рациона.

Ранее нижегородцев предупредили о химических изменениях в пыльце.

Воздействие смога позволяет ей проникать в жилища более изощренными способами.