Григоренко назвал направления для посадки на поезд по биометрии

Россияне смогут сесть по биометрии в поезда в Кострому и еще два направления.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Россияне могут сесть в поезд по биометрии на начальных станциях ряда поездов из Москвы в Кострому, Иваново и Нижний Новгород, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко в рамках пленарной сессии на конференции Data Fusion.

Ранее в среду он сообщил, что сервис посадки в поезд по биометрии заработал в России в пилотном режиме, однако пока пассажирам все же надо будет иметь при себе бумажный паспорт.

«Сервис “Мигом”, позволяющий подтвердить личность без предъявления документов, доступен в пилотном режиме в поездах дирекции скоростного сообщения РЖД на начальных станциях маршрутов Москва — Кострома, Москва — Иваново и Москва — Нижний Новгород», — сообщил он.

Новое решение реализовано Центром биометрических технологий (ЦБТ) и РЖД на базе Единой биометрической системы (ЕБС).

Посадка на поезд без паспорта — часть платформы сервисов «Мигом», реализуемой на базе ЕБС. Платформа включает в себя сервисы заселения в гостиницу, обслуживания в МФЦ, подтверждения возраста без предъявления документов, безбарьерного прохождения предполетных проверок и ряд других.

Дмитрий Григоренко: биография руководителя аппарата правительства России
Вице-премьер и бывший налоговый инспектор Дмитрий Григоренко создает инфоповоды своими высказываниями о внедрении цифровизации в госуправление и борьбе с кибермошенничеством. Собрали главное о биографии одного из самых высокопоставленных госслужащих страны.
Читать дальше