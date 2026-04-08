В Минусинске пожарные спасли из горящего здания 11 взрослых и шестерых детей

В Минусинске пожарные спасли из горящего жилого дома 11 взрослых и шестерых детей. В МЧС Красноярского края уточнили, что пожар вспыхнул ранним утром 8 апреля — в одной из квартир на третьем этаже загорелся холодильник.
Самостоятельно до прибытия спасателей из здания эвакуировались три человека. Тушили огонь пять единиц техники и 13 сотрудников ведомства. Площадь пожара составила 10 квадратных метров — сгорела техника и домашние вещи.
Предварительная причина случившегося — короткое замыкание.
