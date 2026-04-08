Эксперты рассказали, как привлечь психологов в школы Петербурга

Депутат Законодательного собрания Павел Крупник на круглом столе отметил, что сегодня важно создать в школах отдельные кабинеты психолога (сегодня специалист часто делит помещение с учителями, что может не вызывать доверие у детей), а также повысить заработную плату для специалиста, чтобы решить проблему кадрового голода. Павел Крупник отметил, что следует привлечь дополнительные бюджетные средства на эти цели. Участникам круглого стола он предложил собраться уже в Законодательном Собрании на расширенном заседании по вопросам создания полноценных психологических служб в школах, обсудить сформированные предложения не только на уровне города, но и выйти с инициативой на федеральный уровень.