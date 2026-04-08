Эксперты рассказали, как привлечь психологов в школы Петербурга

«При этом 87% детей чувствуют себя в школах безопасно. В целом количество случаев насилия в школах не растет, остается на том же уровне, что было раньше. Другой вопрос, что меняются формы насилия — сегодня мы все чаще сталкиваемся с кибербуллингом, когда подростка травят в интернете. А также с самоповреждением, когда жертва насилия сама наносит себе раны, чтобы снять напряжение».
В то же время эта цифра может быть выше, ведь не каждый ребенок признается в том, что стал жертвой.
Работой по выявлению случаев травли должны заниматься и школьные психологи. Однако сегодня, по данным заместителя председателя комитета по образованию Елены Замышляевой, в школах работают 1150 психологов, не считая социальных педагогов.
«Нам хотелось бы привлечь еще порядка 600 педагогов-психологов. Причина нехватки — в кадровом голоде», — отметила чиновница.
Молодые психологи, которых ежегодно выпускают сразу несколько вузов Петербурга, довольно быстро выгорают из-за непомерной нагрузки, добавила доцент кафедры общей и консультативной психологии Института психологии и социальной работы Елизавета Шулева.
Депутат Законодательного собрания Павел Крупник на круглом столе отметил, что сегодня важно создать в школах отдельные кабинеты психолога (сегодня специалист часто делит помещение с учителями, что может не вызывать доверие у детей), а также повысить заработную плату для специалиста, чтобы решить проблему кадрового голода. Павел Крупник отметил, что следует привлечь дополнительные бюджетные средства на эти цели. Участникам круглого стола он предложил собраться уже в Законодательном Собрании на расширенном заседании по вопросам создания полноценных психологических служб в школах, обсудить сформированные предложения не только на уровне города, но и выйти с инициативой на федеральный уровень.