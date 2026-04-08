Большая утрата для литературного мира Башкирии: умер поэт и журналист Владислав Троицкий

В Чувашии скончался поэт и журналист из Уфы Владислав Троицкий.

На 65-м году жизни умер уфимский поэт и журналист Владислав Троицкий. Об этом рассказал главный редактор газеты «Истоки» Айдар Хусаинов.

Владислав Аркадьевич родился 19 февраля 1962 года. Он окончил факультет почвоведения МГУ имени Ломоносова и Башкирскую академию управления, работал в уфимских СМИ и преподавал в вузе. Поэт был членом литературного объединения при газете «Ленинец», публиковался в периодической печати и коллективных сборниках. Он также выпустил книгу стихов «Осколки».

В последние десятилетия Троицкий жил в Белорецке. Скончался в Чувашии.