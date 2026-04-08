Политолог Ухов: необходимо законодательно закрепить статус русского народа

В российском сегменте интернета широкий резонанс вызвало видео на песню Айрен Коль (Ирина Николаева, уроженка г. Юрюзани Челябинской области) «Я люблю Мухаммеда». В тексте композиции певица перечисляет русские мужские имена и утверждает, что их обладатели не имеют «нужного параметра», поэтому предпочтение певица отдает исламским мужчинам: «Ассаламу алейкум, я люблю Мухаммеда!». Политолог Илья Ухов предложил законодательно закрепить статус русского народа.
Само по себе появление такой песни, как и другие виды контента, направленные против русских мужчин, иллюстрирует сразу два явления в общественно-политической сфере России:
1) Последствия проводимой государством по факту антирусской политики;
2) Чудовищное (преступное) и граничащее с халатностью непонимание отдельных лиц, которые намеренно создают и поощряют такие формы проявления национальной политики.
Национальная политика в России основывается на искаженном и примитивном понимании прописанной в Конституции «многонациональности» и «многоконфессиональности» страны. Национальная политика упорно понимается как политика, направленная на поддержку всех народов, кроме русского. Как результат — сначала стало нормой поддерживать другие народы, но не поддерживать русский народ, а затем — поддерживать другие народы России за счет ущемления и унижения русского народа. Меньшие по численности и по вкладу в историю страны народы ставятся таким образом даже не вровень, а над русским народом.
Внимание на такой очевидный и опасный «перекос» давно обращают общественные, политические, православные, некоторые культурные деятели страны (священник Павел Островский, режиссер Никита Михалков, журналист Андрей Медведев, публицист, член СПЧ Марина Ахмедова, член СПЧ Кирилл Кабанов). Их мнение в лучшем случае игнорируется, в худшем — объявляется националистическим или даже неонацистским.
В стране, где около 80% населения причисляют себя к русским, официальные власти и подконтрольные им медиахолдинги продолжают «прокачивать многонациональность» самыми вредными способами. В стремлении «не обидеть» национальные меньшинства, весь медийный юмор, сарказм, негатив направляется на представителей русского народа.
Русская деревня и деревенский образ жизни становится предметом насмешек, активно заколачивается миф о вечно пьющем русском народе. Среди антигероинь «семейных» ток-шоу («Мужчина и женщина», ДНК и проч.) — преимущественно русские женщины и мужчины (или представители коренных народов России, чья этническая принадлежность визуально не определяется). Сюжетные линии некоторых программ («Однажды в России») иногда строятся исключительно на унижении русских персонажей представителем другого народа (А. Муртазалиев в роли начальника, высмеивающего и оскорбляющего русских подчиненных).
Сталкиваясь с такой «прокачкой», заметная часть населения неизбежно погружается в «окно Овертона», где антирусское поведение является элементом нормальности, более того — поощряется.
При этом на том же медийном уровне формируется совершенно иная модель позиционирования и отношения к представителям нетитульных народов России и сопредельных государств. Практически любое появление таких представителей в песенных и иных шоу обязательно сопровождается подчеркнутыми реверансами в сторону культур этих народов, тема этнической преступности практически не затрагивается в многочисленных криминальных сериалах, поведение и «обычаи» таких народов не становятся предметом «разбора» в ток-шоу.
Обязательным стало непропорциональное включение представителей разных народов России в развлекательные шоу. Даже в сюжетах о героях СВО можно заметить особенное внимание к героизму иных, кроме русского, народов России. Фактически медиаструктуры начинают формировать собственный «воукизм», ранее ими же высмеиваемый: так называемый «межнац» в России становится аналогом ЛГБТ-повестки на Западе; нетитульные этносы приобретают своего рода элитарный статус.
Естественно, что это работает не на сплочение и единство общества, а на его разделение. Мы сознательно на всех уровнях постоянно делим себя на десятки и сотни (по числу народов и народностей) частей. Словами Христа, «всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит».
«Благая цель» понятна — в большой стране титульное население надо «приучить» к миролюбивому отношению к другим народам, которые когда-то присоединились к русским. Но «приучатели» забывают, что русский народ сам по себе является миролюбивым в отличие почти от всех остальных купных наций земли.
Доказывается этот тезис многовековой историей — в случае присоединения или захвата земель русский народ ассимилирует другие народы и одновременно дает жить и развивать свои культурные, национальные и религиозные особенности в рамках одной страны.
Вместе с тем, попытки «сесть и поехать» на русском народе рано или поздно приведут к тому, что этот народ «взбрыкнет». Ответственные за пропаганду многонациональности и многоконфессиональности либо не понимают этого, либо понимают и сознательно проводят провокационную, диверсионную работу.
Так или иначе гигантское государство, проводящее политику многообразия, а не единства, рано или поздно развалится на эти многообразные куски. Только политика единства, сплочения вокруг тех, кто образовал государство Россия, сможет действительно укрепить нашу страну.
Россию образовали не многонациональные и многоконфессиональные жители лесов и полей, ее образовали те единые по языку, культуре и религии народности, которые со временем стали называться русскими православными христианами.
Россия создана, укреплена и развита в крупнейшее и сильнейшее государство русскими православными людьми, а также — здесь следует отдать должное другим народам — присоединившимся к ним татарами, бурятами, калмыками, кавказскими и многими другими народами.
Следовательно, и национальная (а не межнациональная) политика должна строиться не на выбивании, очернении и ослаблении одной из основ государства — русских православных, а на их укреплении и культивировании государствообразующей роли.
Это неоспоримые исторические факты:
государствообразующий народ — русский;
государствообразующий язык — русский;
государствообразующая религия — православное христианство.
Дабы примеры, очерняющие русских православных, стали невозможны, следует законодательно закрепить статус русского народа, а нападки, высмеивания приравнять к посягательству на конституционный строй.
Иначе будем жить в другой стране — не русской и не православной.
Автор — политолог Илья Ухов.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.