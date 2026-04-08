Политолог Ухов: необходимо законодательно закрепить статус русского народа

Национальная политика в России основывается на искаженном и примитивном понимании прописанной в Конституции «многонациональности» и «многоконфессиональности» страны. Национальная политика упорно понимается как политика, направленная на поддержку всех народов, кроме русского. Как результат — сначала стало нормой поддерживать другие народы, но не поддерживать русский народ, а затем — поддерживать другие народы России за счет ущемления и унижения русского народа. Меньшие по численности и по вкладу в историю страны народы ставятся таким образом даже не вровень, а над русским народом.