В Красноярском крае прокуратура помогла многодетной семье получить выплаты за погибшего отца на СВО

В Красноярском крае прокуратура помогла семье из Ужурского округа получить выплаты в связи с гибелью отца на СВО.
По информации надзорного ведомства региона, к прокурору обратилась многодетная мать. Её муж погиб, выполняя боевые задачи на СВО. Однако, по словам женщины, ей и трём детям отказали в мерах социальной поддержки, которые положены семьям погибших бойцов.
После прокурорской проверки выяснилось, что женщина родилась и жила в Иркутской области, где была прописана. Но с апреля 2025 года она вместе с детьми переехала в Ужурский округ Красноярского края.
«В октябре 2025 года она обратилась в местное управление соцзащиты с заявлением на ежемесячную выплату детям участников СВО. Однако получила отказ. Причина: у детей, по мнению соцзащиты, нет места жительства на территории Красноярского края», — пояснили в прокуратуре.
Надзорное ведомство обратилось в суд с требованием установить факт проживания женщины и её детей в Красноярском крае. Суд удовлетворил требования.
В результате права многодетной семьи восстановлены, выплаты назначены.
