Более 15 тыс. человек стали участниками акции «Безопасный транспорт»

Нижегородцам напомнили, что близость к железнодорожным путям представляет собой зону повышенной опасности. Сотрудники магистрали настоятельно рекомендуют взрослым проводить разъяснительную работу с детьми, проявлять максимальную бдительность вблизи движущихся поездов и воздерживаться от использования мобильных устройств и гаджетов во время пребывания на платформах, при посадке и высадке из вагонов, а также при пересечении путей.