Более 15 тыс. человек стали участниками акции «Безопасный транспорт»

В рамках кампании «Безопасный транспорт» с 23 по 31 марта 2026 года, сотрудники Горьковской железной дороги провели масштабную просветительскую работу, направленную на информирование граждан о правилах поведения вблизи железнодорожных путей. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Общее число участников разноплановых мероприятий превысило 15 тысяч человек, среди которых более 9,5 тысяч составили дети.
Основной задачей данной инициативы являлось снижение числа происшествий с участием лиц несовершеннолетнего возраста на объектах железнодорожного транспорта. Особое внимание уделялось профилактике таких опасных увлечений, как «руфинг» (несанкционированное проникновение на инженерные сооружения) и «зацепинг» (перемещение на внешней части подвижного состава).
Совместно с представителями правоохранительных органов железнодорожники осуществили более 1,6 тысячи профилактических рейдов. Эти мероприятия проводились на различных участках дороги, включая станции и перегоны, с целью выявления и пресечения нарушений установленных правил поведения на транспортной инфраструктуре.
Помимо рейдов, была организована работа с широкими слоями населения — от учащихся и педагогического состава образовательных учреждений до родителей. На территории Горьковской железной дороги было проведено 1,6 тысячи лекций и бесед, включающих открытые уроки и экскурсии на детские железные дороги, а также посещения действующих транспортных предприятий.
В школах и учреждениях дополнительного образования были распространены печатные и электронные материалы, содержащие информацию о правилах безопасности на железной дороге. Также демонстрировались тематические видеоролики и фильмы, нацеленные на формирование культуры безопасного поведения.
Нижегородцам напомнили, что близость к железнодорожным путям представляет собой зону повышенной опасности. Сотрудники магистрали настоятельно рекомендуют взрослым проводить разъяснительную работу с детьми, проявлять максимальную бдительность вблизи движущихся поездов и воздерживаться от использования мобильных устройств и гаджетов во время пребывания на платформах, при посадке и высадке из вагонов, а также при пересечении путей.