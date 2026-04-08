Нижегородцу дали 14 лет за госизмену

Как установило следствие, житель Нижегородской области через переписку в мессенджере сформировал у жителя Твери негативное отношение к специальной военной операции. Затем он склонил его к вступлению в запрещённую на территории РФ украинскую террористическую организацию. Целью было совершение преступлений в её интересах и последующее участие в боевых действиях против Вооружённых сил России.