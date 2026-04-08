Нижегородцу дали 14 лет за госизмену

Жители Нижегородской и Тверской областей осуждены за госизмену в интересах Украины. Противоправную деятельность мужчин выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Нижегородской и Тверской областям, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Как установило следствие, житель Нижегородской области через переписку в мессенджере сформировал у жителя Твери негативное отношение к специальной военной операции. Затем он склонил его к вступлению в запрещённую на территории РФ украинскую террористическую организацию. Целью было совершение преступлений в её интересах и последующее участие в боевых действиях против Вооружённых сил России.
В ходе расследования уголовного дела собраны неопровержимые доказательства вины обоих фигурантов.
Суд назначил жителю Твери наказание в виде 16 лет и 9 месяцев лишения свободы. Первые три года он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Житель Нижегородской области приговорён к 14 годам лишения свободы: три года в тюрьме, затем 11 лет в колонии строгого режима.