Массовое отравление в Урене закончилось уголовным делом

Напомним, в период с 5 по 7 апреля 2026 года в центральную районную больницу Уреня за медицинской помощью обратились 54 человека с признаками пищевого отравления. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области начало санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого был выявлен норовирус второго типа. Причиной произошедшего может быть попадание сточных или паводковых вод в водопровод.