Массовое отравление в Урене закончилось уголовным делом

Следственный комитет Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту массового отравления в Уренском округе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Напомним, в период с 5 по 7 апреля 2026 года в центральную районную больницу Уреня за медицинской помощью обратились 54 человека с признаками пищевого отравления. Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области начало санитарно-эпидемиологическое расследование, в ходе которого был выявлен норовирус второго типа. Причиной произошедшего может быть попадание сточных или паводковых вод в водопровод.
Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В настоящее время в рамках расследования уголовного дела следователями СК проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Назначен ряд экспертиз, в том числе по пробам воды, взятым в распределительной сети.