Первым замминистра физкультуры и спорта Воронежской области стала Татьяна Винокурова

Назначили первого заместителя министра физической культуры и спорта Воронежской области. Этот пост заняла Татьяна Винокурова. Об этом сообщил региональный министр Павел Чибисов.
Татьяна Николаевна более 10 лет руководила спортивной школой олимпийского резерва водных видов спорта в Воронеже.
— Уверен, что присущие новому сотруднику министерства опыт, знания и лидерские качества станут важным ресурсом для дальнейшего развития физической культуры и спорта в нашем регионе. Это поможет нам укрепить отраслевые позиции, реализовать новые амбициозные проекты и достичь еще более высоких результатов, — отметил Павел Чибисов, представляя зама общественности.