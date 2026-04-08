Первым замминистра физкультуры и спорта Воронежской области стала Татьяна Винокурова

Ранее она возглавляла школу олимпийского резерва водных видов спорта.

Источник: Комсомольская правда

Назначили первого заместителя министра физической культуры и спорта Воронежской области. Этот пост заняла Татьяна Винокурова. Об этом сообщил региональный министр Павел Чибисов.

Татьяна Николаевна более 10 лет руководила спортивной школой олимпийского резерва водных видов спорта в Воронеже.

— Уверен, что присущие новому сотруднику министерства опыт, знания и лидерские качества станут важным ресурсом для дальнейшего развития физической культуры и спорта в нашем регионе. Это поможет нам укрепить отраслевые позиции, реализовать новые амбициозные проекты и достичь еще более высоких результатов, — отметил Павел Чибисов, представляя зама общественности.