В Краснодаре запретят остановку и стоянку транспорта на улице Геннадия Казаджиева. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ограничения начнут действовать с 1 мая. Такие меры вводит департамент транспорта и дорожного хозяйства для безопасности дорожного движения.
На участке установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспорта. Это необходимо, чтобы автомобили не парковались в местах, где они мешают движению.
