Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские цены на АИ-95 опустились до 60 рублей за литр

Пока одни виды топлива дешевеют, другие продолжают бить по кошельку.

Источник: Freepik

8 апреля сервис мониторинга цен на топливо опубликовал актуальные данные о стоимости горючего на заправках Омска. Согласно статистике, средние цены на топливо в городе демонстрируют разнонаправленную динамику.

Бензин АИ-95 в отдельных сетях опустился до 60 рублей за литр, что на 4,5 рубля ниже значений конца марта. АИ-92 в наиболее бюджетных точках продаётся по 56,2 рубля. Дизельное топливо можно найти за 71,6 рубля — почти на шесть рублей дешевле, чем в середине прошлого месяца.

Однако не все категории горючего радуют водителей. Премиальный бензин АИ-98 остаётся дорогим: его цена зафиксирована на отметке 82,67 рубля за литр. Стоимость метана держится на уровне 28,73 рубля. При этом газ СПБТ подешевел до 21 рубля, хотя ещё в середине марта он стоил 23 рубля.

На фоне общего замедления инфляции в регионе топливный рынок остаётся нестабильным: одни виды горючего дешевеют, другие — дорожают или сохраняют высокие цены.

Ранее мы рассказывали, что в Омске продолжают расти цены на топливо — за две недели марта бензин и газ прибавили до 75 копеек за литр.