Омские цены на АИ-95 опустились до 60 рублей за литр

8 апреля сервис мониторинга цен на топливо опубликовал актуальные данные о стоимости горючего на заправках Омска. Согласно статистике, средние цены на топливо в городе демонстрируют разнонаправленную динамику.
Бензин АИ-95 в отдельных сетях опустился до 60 рублей за литр, что на 4,5 рубля ниже значений конца марта. АИ-92 в наиболее бюджетных точках продаётся по 56,2 рубля. Дизельное топливо можно найти за 71,6 рубля — почти на шесть рублей дешевле, чем в середине прошлого месяца.
Однако не все категории горючего радуют водителей. Премиальный бензин АИ-98 остаётся дорогим: его цена зафиксирована на отметке 82,67 рубля за литр. Стоимость метана держится на уровне 28,73 рубля. При этом газ СПБТ подешевел до 21 рубля, хотя ещё в середине марта он стоил 23 рубля.
На фоне общего замедления инфляции в регионе топливный рынок остаётся нестабильным: одни виды горючего дешевеют, другие — дорожают или сохраняют высокие цены.
