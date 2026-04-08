Донскому производителю через суд запретили выпускать молочную продукцию

Суд признал его работу незаконной из-за грубых нарушений безопасности.

По иску Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Ворошиловский районный суд Ростова‑на‑Дону вынес решение о полном прекращении деятельности производителя молочных продуктов.

Основанием для запрета стали грубые нарушения требований безопасности. В ходе проверок установлено, что выпускаемая продукция не соответствовала техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции».

Особую общественную опасность представляло то, что продукция поставлялась: в социальные учреждения Дона (школы, больницы и т. д.); в другие субъекты РФ, включая Оренбургскую и Волгоградскую области, Республику Крым и Забайкальский край.

На основании представленных доказательств суд принял решение о полном запрете производства. Все декларации о соответствии на товары аннулированы.

