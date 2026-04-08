Благодатный огонь из Иерусалима привезут в Красноярск 12 апреля

Как пояснили в митрополии, Благодатный огонь ежегодно сходит в Великую субботу, накануне Пасхи. В первые минуты он не обжигает — свечи и лампады в руках верующих загораются сами. После этого святыню доставляют в московский храм Христа Спасителя, а оттуда развозят по всем регионам России.