Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Благодатный огонь из Иерусалима привезут в Красноярск 12 апреля

Благодатный огонь ежегодно сходит в Великую субботу, накануне Пасхи.

В Пасхальное воскресенье частицу святыни из Храма Гроба Господня доставят в Красноярск. Об этом сообщили в Красноярской митрополии.

Ожидается, что неугасимая лампада прибудет в храм Рождества Христова (улица Щорса, 44а) примерно к 19 часам вечера. Оттуда частицы огня разнесут по другим храмам города. Святыня будет доступна и для прихожан.

Как пояснили в митрополии, Благодатный огонь ежегодно сходит в Великую субботу, накануне Пасхи. В первые минуты он не обжигает — свечи и лампады в руках верующих загораются сами. После этого святыню доставляют в московский храм Христа Спасителя, а оттуда развозят по всем регионам России.

Ранее мы сообщали, что священник рассказал, как выжила Пасха в СССР.