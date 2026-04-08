Волгоградец лишился Skoda Yeti с «красивым» номером из-за долга в 25 млн рублей

В Волгоградской области житель Городищенского района остался без своего автомобиля Skoda Yeti, который имел приметный номер с тремя единицами. Причина — огромный долг в 25 миллионов рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на УФССП по региону.
Приставы, проводя рейды по поиску имущества должников, обнаружили Skoda Yeti на одной из парковок. Выяснилось, что владелец накопил серьезные долги: полмиллиона рублей по налогам, а остальная сумма — это задолженности перед банками и частными лицами. Мужчина не спешил погашать свои обязательства добровольно.
Несмотря на возбуждение исполнительных производств, он уклонялся от встреч с судебными приставами и старался скрыть свое имущество. В ответ приставы предприняли ряд мер: арестовали его банковские счета, ограничили право выезда за границу и запретили любые регистрационные действия с транспортными средствами. Сейчас имущество готовят к реализации, чтобы покрыть хоть часть огромной задолженности.