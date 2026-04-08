Участнику штурма Кенигсберга из Калининграда исполнилось 100 лет

В среду, 8 апреля, 100 лет исполнилось участнику штурма Кенигсберга, ветерану становления Калининградской области Гавриилу Ивановичу Хоменко. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Гавриил Хоменко первые два года Великой Отечественной войны жил в оккупации, затем был призван в армию, отучился на снайпера.
Служил в 380-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. Участвовал в форсировании Одера, освобождении Польши, штурме Кенигсберга. Победу встретил в Магдебурге.
Продолжил службу в Калининграде, а после демобилизации работал в военной прокуратуре и военно-следственном отделе.
У Гавриила Ивановича есть дочь, внучка и пять правнуков.