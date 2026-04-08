Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участнику штурма Кенигсберга из Калининграда исполнилось 100 лет

Поздравления принимает Гавриил Иванович Хоменко.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 8 апреля, 100 лет исполнилось участнику штурма Кенигсберга, ветерану становления Калининградской области Гавриилу Ивановичу Хоменко. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Гавриил Хоменко первые два года Великой Отечественной войны жил в оккупации, затем был призван в армию, отучился на снайпера.

Служил в 380-й стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. Участвовал в форсировании Одера, освобождении Польши, штурме Кенигсберга. Победу встретил в Магдебурге.

Продолжил службу в Калининграде, а после демобилизации работал в военной прокуратуре и военно-следственном отделе.

У Гавриила Ивановича есть дочь, внучка и пять правнуков.