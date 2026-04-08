В Перми провели субботник у памятника изобретателю радио Александру Попову

В начале наступившей недели на улицах Перми также приступили к ежегодной помывке памятников. Власти города намерены за сезон привести в порядок больше 60 объектов. Памятники с начала очищают от пыли и грязи, затем на них наносят нейтральное моющее средство и смывают его. На завершающем памятник покрывают защитным воском.