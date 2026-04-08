В Перми провели субботник у памятника изобретателю радио Александру Попову

Краевой Союз операторов и интеграторов связи провел ежегодный субботник у памятника изобретателю радио Александру Попову. Акцию провели в честь дня рождения выдающегося земляка, который отметили 16 марта.
Участники субботника 4 апреля очистили памятник, провели уборку прилегающей к нему территории. Совместная акция является хорошим поводом для неформальных встреч и общения коллег-связистов, служит поддержанию и сохранению памяти о русском ученом-изобретателе.
Памятник Александру Попову открыли 11 июня 2013 года на ул. Ленина. Автор проекта Алексей Матвеев изобразил земляка с книгами в руке. Он его представил таким, каким он был во время обучения в Пермской духовной семинарии. Архитекторами пятиметрового памятника выступили Дмитрий Лапшин и Екатерина Кольцова.
В начале наступившей недели на улицах Перми также приступили к ежегодной помывке памятников. Власти города намерены за сезон привести в порядок больше 60 объектов. Памятники с начала очищают от пыли и грязи, затем на них наносят нейтральное моющее средство и смывают его. На завершающем памятник покрывают защитным воском.