В Новосибирске назвали дату открытия навигации на Оби

Также в компании сообщили, что этим летом не будет междугородних маршрутов до Сургута и Тобольска, продолжительностью от 7 до 17 дней. Предварительно было желание возобновить такие круизы с посещением ряда сибирских городов, но потом их отменили. А с наступлением устойчиво тёплой погоды будут запущены «дачные» теплоходы до Седовой Заимки, обзорная прогулка до острова Кораблик и обратно, а также регулярный речной трамвайчик «Речной вокзал — Северо-Чемской жилмассив — СНТ “Тихие зори”.