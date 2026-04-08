В Новосибирске назвали дату открытия навигации на Оби

Открытие навигации по традиции отметят в Новосибирске. На субботу, 25 апреля, запланировали большой праздник и первые экскурсии по Оби. Их анонсировала компания «Речфлот», занимающаяся речные перевозками. В программе кукольная сказка «Путешествие по волнам» на палубе теплохода (с 14:00), «Весна на реке» с конкурсами и призами (с 15:30), праздничный спецрейс «Семь мостов» — прогулка с профессиональным гидом от музея Новосибирска (с 17:30). Завершат вечер «Огни на реке» — экскурсия с интересными историями под звуки джаза. Стоимость билетов варьируется в пределах 600−1500 рублей.
Также в компании сообщили, что этим летом не будет междугородних маршрутов до Сургута и Тобольска, продолжительностью от 7 до 17 дней. Предварительно было желание возобновить такие круизы с посещением ряда сибирских городов, но потом их отменили. А с наступлением устойчиво тёплой погоды будут запущены «дачные» теплоходы до Седовой Заимки, обзорная прогулка до острова Кораблик и обратно, а также регулярный речной трамвайчик «Речной вокзал — Северо-Чемской жилмассив — СНТ “Тихие зори”.
